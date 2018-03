Diversidade de pedidos marca manifestação no Rio A diversidade de reivindicações marca a passeata na Praia de Copacabana contra a PEC 37, que restringe o poder de investigação do Ministério Público. Os manifestantes acabam de chegar ao Posto Seis, depois de percorrer pouco mais de um quilômetro. Há palavras de ordem contra a corrupção; por "faxina no Congresso"; em defesa da reforma política e por mais recursos para saúde e educação. O protesto transcorre sem incidentes, com o policiamento normal da orla de Copacabana aos domingos. Os manifestantes ocupam a pista que já fica fechada para o lazer, esvaziada por causa do tempo chuvoso.