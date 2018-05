Ditadura não acabou e Câmara errou, diz Erundina Autora do primeiro requerimento para realizar uma sessão de 50 anos do golpe militar de 1964, a deputada Luiza Erundina (PSB-SP) criticou o comando da Câmara pela forma como os trabalhos foram conduzidos. Ela afirmou que, ao se propor igualdade de tempo entre ela e Jair Bolsonaro (PP-RJ), a Casa estava legitimando uma defesa da ditadura. Por isso, diz, apoiou a manifestação que acabou com o encerramento da sessão antes de o parlamentar favorável à ditadura discursar.