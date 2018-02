Distrito Federal vai propor cela individual em presídio

BRASÍLIA - Se confirmada a ideia do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, de concentrar as primeiras prisões dos condenados no julgamento do mensalão em Brasília, os réus condenados a regime fechado serão recolhidos a celas individuais no Complexo da Papuda.

Nesse complexo já está o deputado federal Natan Donadon (sem partido-RO) - que cumpre pena de mais de 13 anos por desvio de recursos da Assembleia Legislativa de Rondônia, da qual era diretor financeiro.

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, o ex-presidente do PT José Genoino e mais quatro réus destinados ao regime semiaberto também deverão dispor de celas individuais para passar a noite.

Uma fonte da área de segurança do governo do Distrito Federal informou que normalmente os presos desse regime dormem em um galpão com beliches.

A avaliação no governo do DF, porém, é que essa condição poderia oferecer riscos aos condenados no mensalão. Como Brasília não tem a chamada casa do albergado, destinada aos condenados ao regime aberto para recolhimento noturno, os advogados podem pedir que a pena seja convertida em prisão domiciliar.

Controle. Uma vez decretada a prisão, uma das primeiras medidas da PF é encaminhar os nomes dos condenados a portos, aeroportos e postos de fronteira. A medida visa impedir uma possível fuga dos condenados. Por meio da assessoria, a PF informou, no entanto, que não há monitoramento prévio dos condenados - até a decisão judicial eles são considerados livres.

Mas a área de inteligência da PF já está de prontidão para evitar fugas. A expectativa é de que os mandados de prisão dos condenados sejam cumpridos apenas na próxima semana.