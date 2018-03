Distrito Federal 'exporta' eleitores para vizinhos O Distrito Federal está exportando neste ano um produto valioso em tempo de eleições municipais: eleitores. Como não há nenhum cargo em disputa, os eleitores do DF se tornam alvo da cooptação dos políticos de Goiás e de Minas Gerais que se candidatam em áreas próximas a Brasília, visto que a capital só votará em 2010, nas eleições para governador e para escolher os deputados de sua Câmara Distrital. Números oficiais da Justiça eleitoral mostram que, de janeiro até agora, 13.947 eleitores mudaram seus títulos para cidades vizinhas. A grande maioria deles deve retornar a Brasília nas eleições de 2010. Na disputa municipal, essa quantidade de votos pode ser suficiente para mudar o resultado na disputa pela prefeitura. São votos mais que suficientes, também, para eleger vereadores. O melhor exemplo disso é o que ocorre na cidade de Águas Lindas de Goiás. Neste ano, 3.451 eleitores deixaram seu domicílio eleitoral do DF para votar na cidade goiana em outubro. Esse número, equivalente a 6% do eleitorado da cidade, teria sido suficiente para mudar o resultado da disputa de 2004, quando o prefeito foi eleito com 1.917 votos a mais que o segundo colocado. O apoio desses eleitores seria suficiente também para eleger todos os vereadores do município, que juntos somaram 2.358 votos. O candidato com melhor desempenho entre os vereadores contabilizou apenas 833 votos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.