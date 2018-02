Distribuição dos royalties terá sanção na segunda-feira

A proposta que vincula recursos da exploração do petróleo no País foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto. Apesar do Executivo não ter conseguido aprovar o texto como desejava, a presidente Dilma Rousseff agradeceu ao Congresso pela aprovação da proposta. "O Congresso Nacional aprovou nossa proposta para investir as riquezas do petróleo em educação. Agradeço aos parlamentares por essa vitória da educação brasileira. Nossa proposta foi aperfeiçoada pelos parlamentares e a nova lei destinará 75% dos royalties do petróleo para a educação e os 25% restantes, para a saúde.", destacou na coluna "Conversa com a Presidenta", dias depois da aprovação do projeto na Câmara.