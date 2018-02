Dissidentes do MST invadem 15 fazendas no Pontal Grupos ligados a José Rainha Júnior, líder dissidente do Movimento dos Sem-Terra (MST), invadiram 15 fazendas entre a noite de sábado e a manhã de ontem no Pontal do Paranapanema e região da Alta Paulista, no oeste do Estado. Denominada "inverno quente", a ação foi um protesto contra o governo estadual pela "paralisia" da reforma agrária na região. Cerca de 1,5 mil militantes foram mobilizados em nove municípios. J.M.T.