Dissidentes do MST fazem protesto contra despejo Cerca de 200 dissidentes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) marcharam hoje até o centro de Piacatu, a 530 km de São Paulo, para protestar contra o despejo de um acampamento instalado numa vicinal do município. O grupo, ligado a José Rainha Júnior, ex-líder do MST, ocupou a frente da prefeitura.