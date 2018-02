Dissidentes contestam PSB-MG sobre candidatura própria Os deputados estaduais socialistas Wander Borges, Antonio Lerin e Sérgio Lúcio de Almeida, o Tenente Lúcio, enviaram carta aos diretórios estadual e federal do PSB em repúdio à decisão desta quinta-feira, 26, do partido mineiro de ter um candidato próprio para disputar a vaga de governador do Estado nas eleições deste ano, com o nome de Tarcísio Delgado.