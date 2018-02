Dissidentes ameaçam judicializar convenção do PP Após aprovação de uma resolução transferindo à Comissão Executiva Nacional a decisão sobre a coligação do PP em nível nacional, dissidentes que pregavam a neutralidade na sucessão presidencial condenaram a postura do presidente da sigla, senador Ciro Nogueira (PI), e ameaçam questionar o resultado da convenção na Justiça. Os dissidentes consideraram que a forma como a resolução foi aprovada foi antidemocrática e que a deliberação não tem legitimidade.