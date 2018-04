Disputa por Lula continua no 2.º turno Os concorrentes no segundo turno em Salvador, João Henrique Carneiro (PMDB), candidato à reeleição, e Walter Pinheiro (PT) prometeram deixar de lado a disputa pela amizade com Lula para apresentar propostas. No primeiro dia da campanha em rádio e TV, porém, nada mudou. Carneiro tentou atrelar seu mandato ao presidente e criticou Pinheiro, que voltou ao tema "parceria verdadeira" com Lula.