Disputa política marca festa do trabalho em SP O trabalhador que participou da festa da Força Sindical em comemoração ao 1º de maio nesta manhã ficou entre as críticas ao governo Dilma Rousseff e os defensores da presidente. Em discurso, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) defendeu um governo para os trabalhadores e não só voltado para o empresariado, em crítica à atual gestão. Depois, o secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, afirmou que o governo aceita as observações como "parte do debate", mas questionou a atuação do senador tucano junto aos trabalhadores apenas neste ano, de 2013. Aécio é o nome mais cotado para ser adversário de Dilma pelo PSDB nas eleições de 2014. "Se o Aécio veio aqui, foi muito bom ele ter vindo. Mas era importante que eles (oposição) tivessem vindo antes, que eles viessem em 1995, 96, 97, 98", comentou, insinuando que os tucanos não se aproximaram dos trabalhadores enquanto estiveram à frente do governo federal.