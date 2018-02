Disputa interna no Rio ameaça crescimento do PV

A candidatura de Gabeira será oficializada no domingo, em pré-convenção conjunta dos diretórios regionais do PV, do PSDB, do DEM e do PPS. Sirkis não aceita o acordo com o DEM e o compromisso de apoiar a candidatura do ex-prefeito do Rio, Cesar Maia, ao Senado. Lançou o nome da vereadora Aspásia Camargo como candidata independente.

Ontem, Gabeira subiu o tom. Afirmou ser um contrassenso o PV se insurgir contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Existem situações imaginárias de pessoas que estão fora da realidade. A coligação está formada e tem dois candidatos. Não há outro caminho", disse. "As pessoas estão delirando." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.