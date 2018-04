Disputa esquenta e Exército patrulha ruas Em meio a uma disputa acirrada entre Duciomar Costa (PTB) e José Priante (PMDB), 961 mil eleitores vão às urnas hoje na capital paraense. Mil homens do Exército e outros 3 mil da Polícia Militar estarão nas ruas. O prefeito Duciomar, que tenta a reeleição, com o apoio do PSDB, declarou, na reta final: "Já asfaltei, durante o meu mandato, 1.380 ruas e vou asfaltar outras 3 mil no próximo." Priante, apoiado pelo PT e PPS, rebateu: "Vou fazer aquilo que o Duciomar não fez, as obras que deixou pela metade."