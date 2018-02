Disputa em 2010 não será entre Lula e FHC, diz Serra

"Uma certeza eu tenho com relação à disputa do ano que vem. É que não será entre o candidato Lula e o candidato Fernando Henrique", afirmou Serra. "Haverá outros candidatos e a população vai analisar. Não é o Lula que vai concorrer a uma reeleição", disse o tucano após visita à cidade de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, para anunciar obras viárias no total de R$ 11,5 milhões.

Pouco antes, pela manhã, Dilma disse na capital baiana que seria inevitável a polarização entre o PT e o PSDB na eleição presidencial de 2010 e que o governo Lula não iria fugir desse duelo.

Líder nas pesquisas de intenção de votos, Serra é o provável nome do PSDB à Presidência da República. Dilma é a pré-candidata do Planalto à sucessão. O governador evitou polemizar mais sobre o assunto e encerrou a entrevista dizendo apenas que não condenava as comparações, mas elas não deveriam ser entre Lula e FHC.

O duelo que Serra tem promovido com frequência em São Paulo é entre a sua gestão e a do governo federal. É raro um discurso do governador em cerimônias públicas que não tenha uma comparação entre projetos, gastos e investimentos das duas administrações. A forma, entretanto, é sempre muito sutil. Serra nunca menciona o nome do presidente Lula. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.