Dispensa de testemunhas na Comissão do impeachment gera tumulto no colegiado

BRASÍLIA - A dispensa de quatro testemunhas de acusação que participariam da reunião da Comissão Especial do Impeachment nesta segunda-feira, 13, e terça-feira, 14, gerou novo tumulto no colegiado. O pedido de cancelamento das oitivas foi feito por aliados do presidente em exercício Michel Temer para acelerar a tramitação do processo. Com a mudança, dos nove convidados pela acusação que seriam ouvidos entre hoje e amanhã, somente cinco prestarão esclarecimentos ao colegiado.

Foram dispensados da reunião de hoje Marcus Pereira Aucélio, ex-subsecretário de Política Fiscal do Tesouro Nacional, e Esther Dweck, ex-secretária de Orçamento e Finanças. A comissão também dispensou duas testemunhas que haviam sido indicadas por senadores para a sessão de amanhã: Marcelo Saintive, ex-secretário do Tesouro Nacional, e Marcelo Amorim, ex-coordenador-geral de Programação Financeira do Tesouro Nacional.

As testemunhas haviam sido convocadas pela acusação, que voltou atrás com a justificativa de que já há evidências suficientes de que a presidente afastada Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade. Eles também alegam que alguns depoentes acabam repetindo informações. Apesar dos protestos da defesa, a decisão da maioria foi mantida pelo presidente do colegiado, Raimundo Lira (PMDB-PB).

O resultado provocou um bate-boca entre os senadores e a sessão teve que ser suspensa por alguns minutos. "É um escândalo o que está fazendo. Eles estão fazendo isso porque a estratégia deu errado. Os técnicos do governo na semana passada destruíram a tese da acusação", afirmou o senador Lindbergh Farias (PT-RJ). Na última quarta-feira, 8, testemunhas de acusação acabaram favorecendo a defesa de Dilma na comissão. Funcionários de carreira doTesouro Nacional deram depoimentos que confirmavam a quitação de dívidas dogoverno em 2015 e negavam qualquer impacto sobre a meta fiscal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) disse que é "absolutamente normal e corriqueiro" a dispensa de uma testemunha na antessala de um julgamento e acusou a defesa de tentar procrastinar os trabalhos. "Estamos com uma presidente da República afastada, com o presidente da Câmara afastado, com o presidente do Congresso com o pedido de prisão, o País está derretendo. Vemos que os aliados de Dilma tentam de forma deliberada extrapolar o prazo de 6 meses para que eventualmente Dilma possa reassumir o seu mandato, o que irá aprofundar a crise. Até que ponto vai o desejo de destruir esse País por uma insatisfação política?", questionou o senador.

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) criticou a decisão de dispensar testemunhas que haviam sido aprovadas pelo colegiado e já estavam presentes no plenário para participar da reunião. José Pimentel (PT-CE) também interveio dizendo que só poderia haver a dispensa se houvesse consenso entre a defesa e a acusação. Os petistas negaram reiteradamente as acusações de que querem postergar o processo, alegando que a acusação tenta atropelar o processo e não está assegurando o direito da defesa.

O presidente da comissão, Raimundo Lira (PMDB-PB), manteve a votação que excluiu as oitivas dos convidados, mas deu um prazo de 24 horas para a defesa incluir os nomes excluídos nesta segunda-feira entre as suas testemunhas, caso considere necessário. O ex-advogado-geral da União José Eduardo Cardozo deve recorrer da decisão ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski.

Pouco antes do início da sessão, a senadora Simone Tebet (PMDB-MS) adiantou que a acusação pode solicitar ainda a dispensa das oitivas de todas as testemunhas previstas para esta terça-feira, 14. "Entendemos que já temos indícios de sobra para podermos dispensar testemunhas no caso da acusação. Devemos dispensar duas testemunhas hoje e, se for o caso, dispensaremos todas amanhã", disse a senadora.