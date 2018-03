Dispara empenho de verbas para obras federais Na véspera do início da campanha presidencial, uma correria tomou conta dos donos do cofre instalado na Esplanada para empenhar o máximo de recursos do orçamento para garantir o direito de gasto com investimentos até o final do ano. Só nos 5 primeiros dias de julho houve aumento de 157,4% dos empenhos de investimentos na comparação com a média de liberada a cada 5 dias de junho, totalizando R$ 2,74 bilhões. Se mantivesse o ritmo, poderia atingir R$ 12 bilhões no mês, quase o dobro do que foi empenhado em junho (R$ 6,4 bilhões).