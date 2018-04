Discussão sobre prévias é 'tititi político', diz Serra Avesso a comentar questões políticas do PSDB, o governador de São Paulo, José Serra, afirmou hoje que se manterá afastado do assunto por ter que se dedicar a governar o Estado. Em crítica velada ao governador de Minas Gerais, o também tucano Aécio Neves, Serra chamou de ''tititi político'' a discussão sobre prévias para a escolha do candidato do partido à Presidência da República em 2010. Os governadores paulista e mineiro travam uma briga interna pela vaga de presidenciável. Serra negou-se a comentar as afirmações de Aécio de que um projeto para o País não pode ser discutido em gabinetes da Avenida Paulista. O mineiro fazia referência à suposta tentativa de líderes tucanos de decidir de forma centralizada pela indicação de Serra. O antídoto contra essa centralização, sugerido por Aécio, seria viajar pelo Brasil em companhia de Serra para discutir um projeto do PSDB para 2010. A ideia foi criticada ontem pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Diante do imbróglio, o governador de São Paulo limitou-se a responder: "Não vou falar de política." Questionado sobre o motivo dessa atitude, ele foi categórico. "Porque não deixarei de governar só para ficar no ''tititi político''", afirmou. Em evento para anúncio de uma medida na área social do governo, no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, Serra reclamou que gostaria de fazer mais propaganda da iniciativa. Após a cerimônia, explicou a suposta baixa publicidade pela falta de talento mercadológico do PSDB. E aproveitou para ironizar o governo federal. "Não tem mais propaganda porque custa dinheiro. E porque a gente não tem o talento mercadológico do governo federal", disse o governador, que lançou mão de uma metáfora para ilustrar a situação. "A galinha põe o ovo pequenininho, mas cacareja e todo mundo vê. A pata põe o ovo grande, mas fica quietinha e ninguém nota. A gente está mais para o lado da pata que da galinha."