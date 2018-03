Discussão sobre 'ficha-suja' vai ao STF, prevê Gilmar O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, disse hoje que o projeto de lei que impede que políticos com "ficha suja" concorram a cargos eletivos deverá sofrer pedido de impugnação caso seja aprovado na Câmara dos Deputados. Com cerca de 1,6 milhão de assinaturas, o projeto de lei, de iniciativa popular, enfrenta resistência da maioria dos partidos.