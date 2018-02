Discussão com sindicalistas sobre mínimo não avança Não houve avanços na reunião entre as centrais sindicais e o relator do Orçamento Geral da União de 2011, senador Gim Argelo (PTB-DF), sobre o novo valor do salário mínimo. O relator informou que precisa administrar demandas de despesas adicionais ao Orçamento da ordem de R$ 30 bilhões, mas dispõe de apenas R$ 17 bilhões de receitas extras.