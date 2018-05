Discurso em favor e contrário ao impeachment invade almoço de família

Almoço de domingo, prato principal: impeachment. A família Ramos da Fonte acomoda-se na mesa da sala. O nhoque à bolonhesa é vistoso e deve combinar perfeitamente com o vinho tinto chileno. Já são quase 14h3o e matar a fome é regimental. Mas, antes da primeira garfada, uma questão de ordem é levantada. “Vamos brindar”, sugere Álvaro Ramos, de 22 anos. “Um brinde pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff”, completa. Com a taça erguida, Bruna Ramos da Fonte, de 24 anos, olha bem para os olhos dele e rebate: “Não vai ter golpe”.

Pronto, o armistício entre os irmãos foi quebrado. Álvaro e Bruna, deliberadamente, têm evitado tocar no assunto. Desde a última eleição, o tema é quase proibido entre eles. Os dois já tiveram bate-bocas acirrados, já ficaram semanas sem se olharem na cara, já trocaram acusações que vão da coxinha à mortadela (para ficar nos pratos mais leves). “Meu irmão é fã do Bolsonaro”, comenta Bruna – que é fotógrafa, escritora e de esquerda. “Eu acho o Bolsonaro um dos poucos políticos interessantes e sérios do Congresso. Gosto dos filhos dele também”, confirma Álvaro.

O volume da televisão invade o almoço. Os discursos parlamentares vão se sucedendo e a provocação entre os irmãos cresce. Marisa Fonte, de 58 anos, a mãe, assiste ao saudável embate familiar com um olhar fraternal. “Não sou contra, nem a favor. Não gosto de política, não me meto. Quero o melhor para o País”, avisa. “Quero saber é do dia seguinte, do que vai ser daqui pra frente. Estou em uma fase de olhar mais para dentro, quero saber o que eu posso fazer para ajudar o Brasil, não quero saber desse tipo de confusão política ”, fala.

Por outro lado, a avó, dona Sueli Aparecida da Fonte, de 69 anos, que pede para ser identificada como professora aposentada e revoltada, prefere ver o circo pegar fogo – literalmente. “Sou de uma época que a população era mais aguerrida. Nos anos 60, a gente ia pra luta, a gente enfrentava a polícia... Hoje, é tudo onda. Não suporto ver tanto ladrão junto”. Dona Sueli se diz a favor do impeachment, mas o que ela queria mesmo era “ver todo mundo preso”.

Durante o almoço, os irmãos lembram da briga mais feia que tiveram. “Ele ficou um tempão sem falar comigo só porque eu fui pra Cuba”, conta. “Foi pra Cuba e espero que tenha visto tudo de ruim que tem por lá”, argumenta o irmão.

Em relação ao processo de impeachment, Álvaro diz se irritar quando políticos, amigos e a irmã tentam minimizar os erros da presidente dizendo que Eduardo Cunha é ladrão ou que Michel Temer é conspirador. “Isso não diminui o que esse governo fez. Não posso ter certeza sobre o afastamento dela, mas é tudo o que eu mais espero. Amanhã o PT começa a deixar o governo”, afirma Álvaro. “Acho que o impeachment não é tratado com a seriedade que precisa. A Dilma foi eleita de forma legítima. Estão tirando uma mulher honesta para colocar quem no lugar?”, alfineta Bruna. “Me preocupo com o simbolismo do que está acontecendo”, completa.

Marisa faz as vezes de mediadora, mas diverte-se com a divergência dos filhos. “Acho que o mais importante é que eles consigam respeitar a opinião um do outro”, diz enquanto a sobremesa, uma mousse de limão, é servida.

Hoje (ontem) era dia da família almoçar em paz e falar de futebol. “Nós somos são-paulinos, mas acho que esse vai ser o jogo menos comentado do São Paulo”, brinca Bruna. “Comunistas são nojentos, sou coxinha com orgulho”, retoma a discussão, desviando-se da concordância futebolística. Certa está a vó Sueli, que admira o engajamento dos netos, parece preocupada com o futuro do Brasil, mas prefere repetir o nhoque.

Nos bares, chope e conversa fiada

No placar da televisão, um resultado conhecido dos brasileiros: 7 x 1. Como não se pode perder uma piada, mesmo quando o futuro do País está em jogo, tira-se o celular do bolso e dá-lhe fotos e postagens no Facebook. “Mais um 7 a 1. A gente não aprende nunca”, fala Lucas Andrade, de 26 anos, que é contra o afastamento da presidente. Dessa vez, o 7 a 1 foi um resultado temporário, logo no início da votação que iria dar ou não o prosseguimento do processo de impeachment. “Quanto tá? Quanto tá?”, pergunta um sujeito da mesa do lado.

Os bares que, normalmente, reservam seus aparelhos de televisão para clássicos de futebol deixaram a clientela hipnotizada com um Fla x Flu diferente. “Como dono do bar, se eu desligar a televisão vão dizer que eu tenho um lado. O meu lado é o lado do meu comércio. Se o cliente está satisfeito pouco me importa se é contra ou a favor a esse governo”, fala Josevan dos Santos Teixeira, de 48 anos, dono do bar Sucesso’s e Ph.D. em realpolitik.

No Bexiga, os botecos estavam cheios. Nada muito fora do normal: samba, cervejinha, torresmo e conversa fiada. “Vou pedir uma porção de pepino, amigo. Esse país merece uma porção de pepino”, avisa o feirante Fábio Collo, de 46 anos. “O bom é que aqui no bar todo mundo concorda. Imagina a gente ficar bebendo e depois ainda ter que discutir política. Daqui a pouco a gente nem vai conseguir pronunciar a palavra imp, imp, impeachment”, confessa o comerciante Leonardo Carvalho, de 51 anos. “Cervejinhas de lado, acho da maior importância tudo o que está acontecendo. Hoje, o futuro dos nossos filhos será definido”, completa.

Em outro boteco do centro, torcedores do Palmeiras e do São Paulo acompanham a votação do Congresso em paz e sem confusão. Sem briga, o palmeirense tenta convencer o são-paulino que o impeachment é golpe. “Sou petista, sempre fui. Acho que o bar é um ótimo lugar para falar de política e convencer as pessoas”, diz o palmeirense. “Não sou contra e nem a favor disso aí. O que eu queria mesmo é que a tevê continuasse com a programação normal. Hoje só tem isso em todos os canais”, avalia o tricolor.

Sem som, frequentadores de um bar no centro da cidade apenas acompanhavam o gestual dos deputados e o placar da votação. “Não preciso ouvir pra saber que estão dizendo um monte de groselha. Não gosto de groselha. Prefiro cerveja”, detona o comerciante Fabrício de Souza, de 42 anos. “Esses caras só querem aparecer e estragar o nosso domingo”, arremata.

Em um ambiente menos divertido, mas um pouco mais refinado, os clientes do restaurante Spot também tiveram a oportunidade de acompanhar a performance parlamentar em um gigante telão instalado no salão principal. De fato, pelo menos no momento em que a reportagem esteve por lá, os frequentadores quase não se interessaram pelos discursos inflamados, emocionados ou engraçados dos deputados. Os mojitos fizeram mais sucesso.