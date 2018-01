Discurso e visual renovado A presidente Dilma Rousseff rompeu ontem um silêncio de 26 dias verificado desde o discurso de posse do segundo mandato, no dia 1.º. Esse intervalo foi marcado pelo impacto do anúncio das novas medidas econômicas planejadas pela equipe do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, como as novas restrições para a concessão do seguro-desemprego.