Dirigentes querem Gilberto Carvalho no comando do PT

A eleição para a escolha do homem que vai substituir o presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), e comandar a campanha da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, ao Palácio do Planalto, está marcada para novembro. A inscrição das chapas será quatro meses antes, mas até agora Lula resiste em abrir mão do auxiliar. Motivo: na expectativa de eleger Dilma em 2010, ele avalia que seu braço direito no Planalto é o petista mais indicado para ajudar Dilma dentro do governo, fazendo a ?ponte? com o PT.

?O presidente insiste para que eu continue aqui?, disse Carvalho ao Estado. ?Ele acha que não tenho perfil para ocupar a presidência do PT, pois é preciso alguém com mais visibilidade para articular as alianças eleitorais.? Diante do impasse, Lula escalou o ex-ministro José Dirceu - abatido pelo escândalo do mensalão, em 2005 - para conversar com aliados nos bastidores e atrair os partidos da base, do PMDB ao PSB, em torno da campanha de Dilma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.