Dirigentes do PT veem boa vontade de Dilma ao tentar chegar para abertura do congresso

Salvador - Dirigentes petistas receberam como um sinal positivo a notícia de que a presidente Dilma Rousseff tenta antecipar seu retorno de Bruxelas para chegar a tempo da abertura do 5º Congresso da legenda, em Salvador. O evento acontece ao longo de três dias, deesta quinta-feira, 11, a sábado, 13. O ex-presidente Lula virá para a abertura, que é o momento de maior destaque do Congresso. Dilma, por causa da agenda internacional, viria apenas na sexta ou no sábado.

Para petistas que já chegaram ao encontro, o esforço da presidente em chegar para a abertura na noite desta quinta é uma sinalização importante de boa vontade com o partido. "Estamos com tudo preparado para recebê-la amanhã. Nem que precise atrasar um pouquinho, de 19h para 20h, acho que vai dar tudo certo para ela estar aqui", disse um dirigente ao Broadcast Político.

Os trabalhos de debates de teses e discussões teóricas entre os delegados das diversas correntes começa amanhã, logo após o almoço, em Salvador. Às 17h, está previsto um discurso seguido de coletiva de imprensa do presidente nacional do PT, Rui Falcão, e, às 19h, está marcada a cerimônia de abertura com as presenças de Dilma e Lula.

Na sexta-feira, há mais debates das correntes pela manhã, para sugerirem emendas à resolução final que sairá do congresso e terá como base a "Carta de Salvador", antecipada ontem pelo portal Estadão.com. No período da tarde, há um seminário internacional, que deve tratar de política regional latino-americana, e à noite mais uma rodada de reuniões das correntes. No sábado, finalmente, há a plenária para votar o texto final da resolução do congresso.