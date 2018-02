Dirigentes do PSB confirmam indicação de Marina Silva Dirigentes do PSB acabaram de deixar a casa de Eduardo Campos afirmando que a vice da chapa, Marina Silva, deve assumir a candidatura após o acidente que o matou. Segundo o novo presidente da sigla, Roberto Amaral, todos os consultados pela direção do partido endossam a candidatura de Marina, mas a definição da chapa só será anunciada na próxima quarta-feira, após a reunião da Executiva do partido.