Dirigente petista defende volta de Delúbio ao partido Apesar do clima no Palácio do Planalto contrário à volta de Delúbio Soares ao PT, é justamente no grupo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no partido que o ex-tesoureiro encontra apoio. Ontem, o coordenador da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), Francisco Rocha da Silva, o Rochinha, deixou claro em extensa carta aberta que trabalhará pela volta de Delúbio.