Dirigente do PDT é libertado de seqüestro em MG

O presidente do PDT em Governador Valadares (MG), José Célio Ribeiro, foi libertado na madrugada desta sexta-feira, 13, após passar dois dias seqüestrado. De acordo com a Polícia Civil mineira, Ribeiro foi seqüestrado na última quarta-feira ao chegar em Belo Horizonte para uma reunião estadual do partido. Policiais do Departamento de Operações Especiais e da delegacia regional encontraram a vítima em um cativeiro no bairro Interlagos, em Sete Lagoas, na região metropolitana da capital mineira. A polícia conseguiu localizar o refém depois que o carro do empresário foi encontrado em Araraquara (SP). Duas pessoas foram presas e outras duas estavam sendo procuradas.