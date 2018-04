Dirigente defende ex-tesoureiro Apesar do clima no Palácio do Planalto contrário à volta de Delúbio Soares ao PT, é justamente no grupo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no partido que o ex-tesoureiro encontra apoio. Ontem, o coordenador da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), Francisco Rocha da Silva, o Rochinha, deixou claro em extensa carta aberta que trabalhará pela volta de Delúbio. "Não quero tratar disto nem com emoção nem com saudosismo, mas repilo veementemente o comportamento de hipocrisia, sobretudo daqueles que cospem no prato em que comeram. Quero deixar claro que - não sei se será agora, pode ser, e se assim for - lutarei pela volta de Delúbio ao PT", disse, acrescentando que a crise de 2005 não está relacionada a uma única pessoa. "Ninguém tem autoridade para jogar a primeira pedra."