Diretórios do PMDB de SC e do AC pedem expulsão do ministro Celso Pansera

BRASÍLIA - Em uma nova investida contra os ministros que têm descumprido decisão do diretório nacional do PMDB pelo rompimento com o governo, os presidentes dos diretórios da legenda em Santa Catarina, deputado Mauro Mariani, e no Acre, deputado Flaviano Melo, apresentaram pedido de expulsão do ministro Celso Pansera (Ciência e Tecnologia).

Os processos foram encaminhados à presidência do PMDB, que após análise deverá distribuir para o Conselho de Ética da legenda.

“Teve uma decisão do diretório pelo desembarque. Penso que os filiados do partido que se negarem a cumprir uma decisão dessa magnitude têm que ir embora, simples assim. Se não, o partido fica desmoralizado”, afirmou ao Estado o deputado federal e presidente estadual do PMDB de Santa Catarina, Mauro Mariani.

Além do ministério de Ciência e Tecnologia, o PMDB comanda hoje as pastas de Minas e Energia, Saúde, Agricultura, Aviação Civil e Portos.

Agricultura. Presidente estadual da legenda na Bahia e primeiro secretário nacional do PMDB, Geddel Vieira Lima informou, na segunda, 4, que também ingressará no Conselho de Ética nesta terça, 5, com pedido de expulsão da ministra Kátia Abreu (Agricultura).

“Além de ela descumprir uma decisão do diretório nacional, ela tem tido um comportamento provocativo, desafiador, em relação ao partido. É um comportamento inapropriado”, afirmou Geddel ao Estado. Segundo ele, o processo será acompanhado de uma liminar com pedido de suspensão imediata da ministra.