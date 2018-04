Diretório Nacional do PT confirma expulsão de Babu O Diretório Nacional do PT confirmou hoje a expulsão do deputado estadual fluminense Jorge Babu, acusado pelo Ministério Público de envolvimento com milícias, no Rio de Janeiro. A cúpula petista manteve a decisão tomada por unanimidade pela Executiva do partido, em 26 de janeiro, sob a alegação de que o processo contra Babu seguiu "todas as determinações estatutárias". Para os dirigentes do PT, o deputado teve "amplo direito de defesa". Babu também responde a inquérito por organizar brigas de galo no Rio.