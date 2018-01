Diretório do PT retira de resolução trecho sobre PSD O Diretório Nacional do PT aprovou hoje a resolução política do partido com a preocupação de não bater de frente com o PSD, partido formado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. No documento final, sumiu o trecho irônico constante da proposta que já havia sido discutida pelos petistas no dia anterior, na qual o PSD é tratado como um "partido que se autodefine como nem de centro, nem de direita, nem de esquerda". O novo presidente do PT, Rui Falcão, evitou falar sobre futuras e eventuais conversas entre os dois partidos. "O PSD não existe formalmente e não pode ser objeto de deliberação", disse em entrevista neste sábado.