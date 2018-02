Diretório do PT no Rio anuncia aliança com PSB Em convenção realizada na manhã desta sexta-feira, 20, o diretório estadual do PT no Rio de Janeiro anunciou aliança com o PSB na chapa para a eleição estadual de outubro próximo. A candidatura de Lindbergh Farias (PT) a governador, tendo como vice Roberto Rocco (PV), já era esperada e foi apenas confirmada. A novidade é que a chapa terá o atual deputado federal Romário (PSB) como candidato a senador. Até então, a candidata a senadora na chapa seria a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB).