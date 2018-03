Diretório do PT apoia nota contra Vaccarezza, diz líder

Na primeira reunião do Grupo de Trabalho da reforma instalado nesta semana, Vaccarezza disse que as propostas, a serem apresentadas em 90 dias, não valerão para as eleições de 2014. Guimarães divulgou em nota que as declarações do coordenador "não expressam o pensamento nem da bancada na Câmara nem do Partido dos Trabalhadores".

Em nota também divulgada ontem, Vaccarezza disse ter se comprometido com o PT a trabalhar para coletar assinaturas necessárias para a aprovação de um decreto legislativo convocando o plebiscito para reforma política, proposta esta defendida pelo PT. "Reafirmo publicamente meu compromisso pessoal com a viabilização para a aprovação do plebiscito na Câmara dos Deputados", enfatizou Vaccarezza.

De acordo com o petista, seu grupo facilita a realização de uma consulta popular. "Ao contrário do que pregam, o Grupo de Trabalho - e minha atuação como seu coordenador, facilita e agiliza a realização da consulta popular e a busca do entendimento necessário para a concretização da reforma política que a sociedade clama", afirma o texto.