Diretório do PSDB pede permanência de Chalita

O pedido ocorreu durante um almoço realizado hoje na capital paulista. Durante o encontro, Reis Lobo admitiu que não seria possível garantir a Chalita, vereador mais votado das eleições de 2008 em São Paulo, a disputa ao Senado pelo PSDB. Segundo Reis Lobo, a decisão da escolha dos candidatos ao Senado deverá ser tomada em convenção do partido, cujos resultados são imprevisíveis.

No entanto, o presidente do diretório afirmou que gostaria muito que o vereador permanecesse no PSDB e concorresse a deputado federal. Se isso acontecer, segundo Reis Lobo, Chalita terá chances de figurar entre os candidatos mais votados do País. Nesse cenário, o resultado poderia contribuir para aumentar a bancada federal tucana na Câmara.

O vereador, no entanto, não deu uma resposta definitiva ao pedido do presidente do diretório. Cotado para concorrer ao Senado pelo PSB, Chalita também foi convidado pelo PV e flertou com figurões do PT durante a última semana. A expectativa é que sua decisão seja anunciada na semana que vem, quando o vereador se reúne com Marina Silva, presidenciável dos verdes, e volta a conversar com Reis Lobo.