Diretório do PMDB-SP é dissolvido, segundo Rossi O ministro da Agricultura, Wagner Rossi, confirmou hoje que o Diretório Estadual do PMDB de São Paulo foi dissolvido por meio da renúncia coletiva de mais de dois terços dos seus membros, como prevê o estatuto do partido. A Executiva Nacional do partido escolherá, entre hoje e amanhã cedo, a comissão provisória que comandará o PMDB paulista até novembro, quando haverá uma convenção estadual para definir o novo diretório.