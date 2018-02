Diretório do PDT é invadido na zona sul de SP

SÃO PAULO - Cinco homens invadiram na madrugada deste domingo, 28, o diretório do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Os bandidos renderam o porteiro do prédio. Ele foi obrigado a ficar no chão e entregar as chaves do imóvel.

Os criminosos levaram 23 laptops, quatro impressoras, quatro computadores, dois videocassetes, dois televisores e vários talões de cheques e documentos. Até as 17 horas ninguém havia sido preso, conforme a SSP. O caso foi registrado no 36º Distrito Policial, na Vila Mariana.