Diretora em exercício da PRF teve habilitação suspensa

Pela assessoria, o ministério informou que Alice foi designada diretora interina em 28 de março passado, após a queda do inspetor Hélio Derenne, até a escolha do novo titular, que ainda não está definida. A punição do Detran paranaense, conforme reportagem divulgada ontem no Fantástico, da TV Globo, foi por conta de infrações cometidas entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010. A medida comporta recurso porque a pontuação tem validade de apenas um ano, a partir da data da infração.

Em nota à imprensa, Alice explicou que o veículo multado é de uso de toda a família e que a suspensão não lhe cria obstáculos ao exercício do cargo. O Ministério informou que a punição a Maria Alice é um episódio de natureza pessoal, sobre o qual só cabe a ela dar explicações e ratificou que o fato não afeta sua condição de diretora interina.

Natural de Foz do Iguaçu, ela entrou na PRF na década de 1980, como motociclista e é a primeira mulher a ocupar cargo de chefia na instituição. Seu estilo arrojado de trabalho inspirou a personagem "Alice, a Patrulheira", de uma História em Quadrinhos que fez sucesso nos anos 1990. Ela assumiu o cargo no lugar de Derenne, apadrinhado do senador Roberto Requião (PMDB-PR), que estava havia nove anos na função.