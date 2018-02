Diretora do Senado discute com Renan e pede demissão A diretora-geral do Senado, Doris Marize Peixoto, pediu demissão do cargo nesta quarta-feira, 18, após uma discussão com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). O Grupo Estado apurou que, em reunião com os diretores da Casa nesta tarde, ela relatou que teve uma conversa dura com o senador devido a corte de pessoal determinado por ele que atingiu a área administrativa. Um total de 512 pessoas foram demitidas.