Diretora da Petrobras defende candidatura de Dilma

Após participar do evento, realizado em um dos postos da Petrobras Distribuidora na avenida Atlântica, zona sul do Rio, a diretora admitiu para jornalistas que estava se referindo à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Mas negou isso representasse uma antecipação de campanha para a candidata apoiada pelo presidente Luz Inácio Lula da Silva. "Eu não fiz campanha. Eu só coloquei que uma delas é mais talentosa do que a outra. Não disse quem", afirmou, para em seguida frisar: "em público, eu não disse o nome de ninguém".

Por sua vez, a ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) Nilcéa Freire, que também participava do mesmo evento no Rio, não se referiu diretamente à ministra Dilma em seu discurso - mas disse concordar com as palavras da diretora da Petrobras sobre as mulheres. "As mulheres podem fazem qualquer coisa, em qualquer lugar, desde que elas não coloquem pedrinhas em seu caminho", afirmou Nilcéa.

A Petrobras Distribuidora promoveu hoje o anúncio de extensão do programa "Capacidade Máxima", que promove treinamento de profissionais de sua rede de postos. Na ocasião, o presidente da empresa José Lima de Andrade Neto anunciou que o programa será ampliado e incluirá um módulo de combate à violência doméstica e familiar.