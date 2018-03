Diretora da Petrobrás defende campanha de Dilma

Em evento relacionado às comemorações do Dia Internacional da Mulher, a diretora de Gás e Energia da Petrobrás, Graça Silva Foster, aproveitou um público de mais de 100 pessoas na praia de Copacabana para dar um recado sobre a corrida presidencial. Ela comentou que, este ano, o Brasil conta com mulheres talentosas na disputa do mais alto cargo do governo brasileiro. "E entre elas, uma é certamente a mais talentosa do que qualquer outra que esteja concorrendo", acrescentou, sem citar nomes.

Após participar do evento, realizado em um dos postos da Petrobrás Distribuidora na avenida Atlântica, zona sul do Rio, a diretora admitiu para jornalistas que estava se referindo à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Mas negou isso representasse uma antecipação de campanha para a candidata apoiada pelo presidente Luz Inácio Lula da Silva. "Eu não fiz campanha. Eu só coloquei que uma delas é mais talentosa do que a outra. Não disse quem", disse, para em seguida frisar: "em público, eu não disse o nome de ninguém".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por sua vez, a ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) Nilcéa Freire, que também participava do mesmo evento no Rio, não se referiu diretamente à ministra Dilma em seu discurso - mas disse concordar com as palavras da diretora da Petrobrás sobre as mulheres. "As mulheres podem fazem qualquer coisa, em qualquer lugar, desde que elas não coloquem pedrinhas em seu caminho", afirmou Nilcéa.

No domingo, a Petrobrás Distribuidora promoveu o anúncio de extensão do programa "Capacidade Máxima", que promove treinamento de profissionais de sua rede de postos. Na ocasião, o presidente da empresa José Lima de Andrade Neto anunciou que o programa será ampliado e incluirá um módulo de combate à violência doméstica e familiar.

PETROBRÁS

No evento, a diretora admitiu que existem muitas "informações desencontradas" sobre a operação de capitalização da Petrobrás, que terá como objetivo reforçar o caixa da empresa para investimentos futuros na exploração do pré-sal. Mas a executiva preferiu não tecer maiores comentários sobre o assunto, alegando que o presidente da Petrobrás, José Sergio Gabrielli, e o diretor financeiro da Petrobrás, Almir Barbassa, são as pessoas mais indicadas da empresa para responder a questionamentos sobre o tema.

INAUGURAÇÃO

A inauguração do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti (Baixada Fluminense), com a presença da pré-candidata do PT à Presidência da República, ministra Dilma Rousseff, e do governador Sérgio Cabral (PMDB), que disputará a reeleição, antecipou de vez a campanha eleitoral. Bandeiras do PT e do PDT, antigo partido de Dilma, dezenas de faixas de agradecimento e até carros de som na rua em frente ao hospital saudavam na manhã de ontem os políticos presentes e agradeciam a obra ao governador e à chefe da Casa Civil, apesar de não haver nenhum centavo de investimento federal no empreendimento. A Justiça Eleitoral fixou em 6 de julho a data do início da propaganda eleitoral deste ano.

Depois de vários discursos com referências à candidatura da ministra, a própria Dilma encerrou a solenidade em tom de campanha. "Está nas nossas mãos o futuro do nosso país. Nós temos que construir. Não vamos deixar que as coisas deem um passo e voltem atrás", conclamou a ministra. Em discurso voltado para as mulheres, Dilma Rousseff disse que o atual governo inaugurou "uma época que tem duas características", a transformação e a esperança. "Nosso país mudou e essa mudança veio para ficar", concluiu a ministra, depois de ouvir um improviso da música Maria, Maria em sua homenagem.

Apesar da festa, o hospital só começa a funcionar plenamente a partir do dia 22 deste mês. O diretor, Carlos Eduardo Coelho, explicou que a primeira semana será reservada para desinfecção completa das instalações e treinamento dos profissionais contratados. Na segunda semana, começarão os primeiros atendimentos e na semana seguinte todas as unidades estarão em atividade. questão.