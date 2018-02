Diretora da ANP garante que banco de dados é inviolável A diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard, afirmou nesta terça-feira, 17,que todas as informações que geram aumento de conhecimento geológico de bacias sedimentares do País estão armazenadas no banco de dados da agência, e são patrimônio da União.