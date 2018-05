Diretor ligado a Tuma Júnior também é exonerado do cargo

BRASÍLIA - As investigações da Polícia Federal que revelaram suposto envolvimento do ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, com a máfia do contrabando de produtos falsificados, comandada pelo chinês Paulo Li, acabaram também derrubando o diretor do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Luciano Pestana Barbosa. A exoneração de Barbosa foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 15, juntamente com a de Romeu Tuma Júnior.

Pestana também foi flagrado em conversas telefônicas e e-mails atendendo a pedidos de Tuma Júnior, conforme indicaram as investigações. Em um deles, Pestana soluciona uma demanda do chinês Paulo Li e comemora a decisão. Era Pestana quem decidia sobre pedidos de regularização de imigrantes ilegais no País por ocupar a diretoria do Departamento de Estrangeiros.