Diretor ligado a Tuma Jr. também é exonerado do cargo BRASÍLIA - As investigações da Polícia Federal (PF) que revelaram suposto envolvimento do ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, com a máfia do contrabando de produtos falsificados, comandada pelo chinês Paulo Li, acabaram também derrubando Luciano Pestana Barbosa, diretor do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. A exoneração de Barbosa foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje, junto com a de Romeu Tuma Júnior.