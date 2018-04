Diretor ligado a Agaciel Maia pede exoneração a Sarney

Zoghbi ficou conhecido no ano passado como o campeão do nepotismo, por empregar sete parentes na Casa, todos eles exonerados para atender a súmula do Supremo Tribunal Federal (STF) de agosto do ano passado. Já Agaciel Maia foi acusado de não ter declarado ao Fisco um imóvel que pode valer até R$ 5 milhões. Ele deixou do cargo de diretor-geral do Senado no início do mês.

Zoghbi havia comunicado ontem, por intermédio da Secretaria de Comunicação Social da Casa, a devolução do imóvel oficial que está à sua disposição desde 1999. Em nota, ele confirmou que mora na casa situada no Lago Sul, área nobre de Brasília. "Estando o imóvel parcialmente em condições de habitabilidade, a família passou a usá-lo precariamente, sem o desligamento total do imóvel funcional", afirmou. Segundo ele, "devido a problemas familiares ocorridos, por um período, a ocupação do imóvel funcional se restringiu a parte da família". A notícia foi publicada pelo jornal Correio Braziliense.