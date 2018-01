Diretor evita comentar denúncias envolvendo a Petrobras O diretor Financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, evitou nesta segunda-feira, 12, durante comentários sobre a divulgação de resultados da empresa no segundo trimestre, se manifestar sobre as denúncias publicadas pela revista Época no fim de semana sobre pagamento de propina e desvios de recursos da Petrobras para políticos do PMDB.