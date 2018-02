Diretor dos Correios teve gestão na estatal condenada pelo TCU

BRASÍLIA - Novo diretor nacional dos Correios, Larry Manoel Medeiros de Almeida foi investigado e condenado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por irregularidades em licitações e outras despesas na direção regional da estatal no Rio Grande do Sul. Indicado pelo PT gaúcho, Almeida deixou o comando estadual dos Correios para assumir nesta segunda o cargo no primeiro escalão federal.

Ligado à ministra Maria do Rosário (Direitos Humanos) e ao ex-governador Olívio Dutra (PT), Larry ficou mais de sete anos no cargo no Sul e, após a nomeação publicada nesta segunda-feira, 3, no Diário Oficial da União, deve assumir a área de Tecnologia ou de Recursos Humanos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ministros do TCU aprovaram, em setembro de 2010, um acórdão em que apontam uma série de irregularidades em sua gestão nos Correios do Rio Grande do Sul e determinam medidas a serem tomadas pela estatal em relação, principalmente, a processos de licitação.

A decisão baseia-se em auditoria de técnicos no tribunal durante o ano de 2007. "As irregularidades atribuídas ao diretor regional da ECT no Rio Grande do Sul, Larry Manoel Medeiros e Almeida, após analisadas suas alegações de defesa, foram confirmadas em sua integralidade", diz relatório de auditoria. Relator do caso, o ministro Raimundo Carreiro também não acatou as justificativas do diretor, a quem chega a responsabilizar por "omissão".

O documento de auditoria tem 37 páginas e aponta "graves" infrações legais, como dispensas irregulares de licitação, incluindo contratos de R$ 2 milhões anuais para telefonia, contratação emergencial "fabricada", contratação "ilícita" (segundo palavras dos auditores) de mão-de-obra para execução das atividades de carteiro, e, ainda, suspeita de notas superfaturadas para lanches e refeições em eventos para funcionários da estatal.

Segundo a auditoria, o dinheiro foi usado na "realização de despesas com festividades e comemorações sem vinculação com os objetivos institucionais". As notas fiscais não detalham nem justificam a finalidade dos gastos, afirmam os ministros. Num seminário de um dia com 100 funcionários, foram pagas, segundo o TCU, refeições para 1 mil participantes. "Montante que nos parece totalmente despropositado para o tipo de evento indicado",diz o texto.

Os auditores do tribunal dizem que houve "falta de planejamento dos agentes envolvidos" e falam em "inércia da administração regional" dos Correios do Rio Grande do Sul.

Além das irregularidades identificadas e das mudanças determinadas, os ministros do TCU aplicaram uma multa de R$ 2 mil a Larry de Almeida. O mesmo valor foi estipulado a outros três diretores dos Correios.