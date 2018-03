Diretor do PSOL é morto a tiros em bar no Pará A polícia do Pará investiga o assassinato a tiros do diretor diretor regional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em Tomé-Açu, município da região nordeste do Pará, Maurício André Souto da Silva, o André Caruaru. Ele estava ao lado da namorada em um bar de sua propriedade, quando por volta das 11h00 da noite de quarta-feira (16) foi atingido por cinco tiros na cabeça por um homem que chegou a pé e após o crime fugiu em carro que o aguardava na rua.