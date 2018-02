Diretor do DNIT diz que 'o cargo é da presidenta' Cotado nos bastidores para deixar o cargo, na esteira da saída de César Borges do Ministério dos Transportes, o diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Jorge Ernesto Pinto Fraxe, disse nesta quarta-feira, 25, que continua trabalhando. "O cargo é da presidenta, não sou eu que deixo ou não deixo", afirmou. Ele teve reunião, mais cedo, com o ministro César Borges (que está deixando a pasta dos Transportes para assumir a Secretaria de Portos), mas desconversou quando questionado se trataram de sua saída do Dnit. "Isso não é comigo, não."