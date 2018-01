Diretor da Unesco abre encontro no RJ O diretor-geral da Unesco, Koichiro Matsuura, inicia amanhã a primeira visita oficial ao Brasil, participando da cerimônia de abertura do Encontro Internacional de Especialistas sobre Patrimônio Cultural Imaterial. O evento ocorrerá no Rio até quinta-feira, e pretende traçar as diretrizes da Unesco - a agência das Nações Unidas para educação, ciência e cultura - para uma convenção internacional sobre patrimônio imaterial. O conceito de patrimônio imaterial abrange todas as formas tradicionais e populares de cultura transmitidas oralmente ou por gestos. Matsuura ficará no Brasil até quinta-feira. Ele tem diversos encontros agendados, até mesmo com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Na quarta-feira, fará uma palestra na Universidade de Brasília (UnB) sobre os desafios no novo século sob o ponto de vista do relacionamento e do diálogo entre as nações. A programação também inclui uma visita ao Amazonas.