Diretor da PF nega conotação política em operação

Em meio à pressão de lideranças do Congresso, Corrêa fez uma defesa veemente da corporação. ?Quanto mais trabalha, mais a polícia é criticada. Isso não nos acua. Nossa atuação obedece rigorosamente todas as normas internas da PF, que não autorizam conotação de caráter político.?

O diretor da PF destaca trechos do relatório final do delegado Otávio Russo, condutor do inquérito sobre a construtora Camargo Corrêa. No capítulo 8 do documento em que a PF pede a prisão dos executivos da empreiteira, o delegado Russo salienta: ?As conversas monitoradas não falam especificamente de um ou de outro partido, mas de vários deles, portanto sem indícios de favorecimento dirigido.?

Outro trecho da representação, que Corrêa assinala. ?Em consulta à prestação de contas no site do Tribunal Superior Eleitoral pudemos notar que várias empresas do grupo realizaram doações registradas. Portanto, para podermos comprovar documentalmente eventual financiamento ilícito de campanhas políticas faz-se mister oficiar ao TSE afim de confrontar as doações mencionadas nos áudios captados com aquelas efetivamente registradas.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.