Diretor da Petrobras comenta fim de investigação O diretor de Engenharia da Petrobras, José Antonio de Figueiredo, preferiu não comentar nesta quarta-feira o fim das apurações internas em relação à denúncia de um ex-funcionário da afretadora de plataformas SBM de suposto pagamento de propina a funcionários da companhia brasileira. A SBM informou hoje, no resultado de investigações internas, não ter encontrado elementos de pagamento de propina no Brasil. Figueiredo é citado, apenas pelo sobrenome, na denúncia do ex-funcionário divulgada na internet pela página da Wikipedia.